Como una transacción sin precedentes para nuestro país describió el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas a la nueva colocación de bonos soberanos por 826 millones de dólares.

Esta operación se divide en: una nueva deuda por US$ 487 millones que se utilizará para financiar el Presupuesto 2021 y una recompra del bono 2023 de US$ 329 millones que pertenece a la operación de administración de deuda ya existente, por lo tanto, no representa un incremento en stock de la deuda pública.

La calificación de “exitosa” se debe a que la demanda fue superior a los US$ 5.000 millones, lo que significa una sobresuscripción de más de seis veces de lo ofertado y consolida la confianza de los inversionistas en Paraguay.

Esta vez la transacción se realizó de forma virtual, pero dentro del formato denominado “Intraday”, bajo el cual las negociaciones se desarrollan en el mismo día, con lo que se reduce el riesgo de exposición a la volatilidad del mercado.

La colocación se divide en dos tramos: un título por 600 millones a un plazo de 11 años, con una tasa del 2,730 % (la más baja de toda la historia del país). Según el Ministerio de Hacienda, este aspecto refleja que el mercado de capitales ya otorga a Paraguay un estatus de grado de inversión.

Además, estos 600 millones tienen ana amortización en los últimos tres años: 2031, 2032 y 2033. La amortización es la pérdida del valor de los activos y pasivos con el paso del tiempo. Aquí se toman en cuenta cambios en el precio de mercado u otras reducciones de valor.

El segundo tramo consiste en la reapertura del bono soberano 2050 sin perder sus características iniciales de 31 años de plazo y una tasa nominal de 5,4 %, una tasa de interés de reapertura de 4,989 % y un amortización de los últimos 3 años: 2048,2049 y 2050.

Dentro de esta operación se incluyó la recompra de los 339 millones del bono soberano con vencimiento en el 2023, tal forma a administrar y suavizar el vencimiento de aquel bono. Esta recompra también se distribuyó en dos: 264 millones y 74 millones.