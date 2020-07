El sector hotelero y de hospedajes, incluidos recién en la fase 4 de la cuarentena inteligente, cuestionan que sí se permita trabajar a los moteles, siendo que estos no manejan la trazabilidad de sus clientes. El rubro pide ayuda al Gobierno hasta fin de año para aguantar la crisis actual.

Cecilia Cartes, presidenta de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay, reclamó en entrevista con la radio Universo 970 AM que no existe un camino trazado por el Gobierno para ese sector de la economía, mientras que sí habilita a los “telos”.

"Realmente estamos muy confundidos, porque están habilitados los moteles y no entendemos cuál es la diferencia. Nosotros los hoteleros manejamos las medidas de bioseguridad desde el inicio", resaltó. Lamentó que existe mucha incongruencia ya que muchos de estos hospedajes transitorios (algunos incluso permiten quedarse a dormir una noche) no tienen la habilitación y además no poseen la forma de hacer la trazabilidad de su clientela.

La entrevistada sostuvo que sí lograron que los restaurantes instalados en los hoteles se abran, siempre y cuando tengan una entrada independiente, no compartan el personal con el hotel, entre otras medidas.

La empresaria dijo que están conscientes de que cuando comience la fase 4 no registrarán una afluencia masiva de clientes, por lo que solicitan una serie de medidas hasta fin de año. “Nosotros necesitamos flexibilización laboral y compensación para los trabajadores. Se debe valorar la inversión que hizo este rubro, pero vemos que no lo hacen”, agregó.

De la totalidad hotelera, el 25% opera actualmente bajo la modalidad de Hotel Salud. Unas 2.000 personas pasaron por estos establecimientos mediante las tarifas solidarias, según Cartes. “No es para vivir de eso”, subrayó.

“Nosotros necesitamos empezar a trabajar en una planificación para que el turismo vuelva en el 2021”, dijo por último.

