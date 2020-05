Durante un recorrido por las instalaciones de la firma Total Bloker, Roque Santa Cruz indicó que cumplieron con todos los requerimientos para la fabricación de los tapabocas.

El futbolista y empresario refirió que actualmente tienen en stock un millón y medio de mascarillas listas para ser comercializadas. Dicha fábrica tiene la capacidad de producir 300.000 tapabocas (con tres capas) por día, pero se pretende aumentar a un millón y medio a diario.

“Será 100% nacional”, dijo al momento de comentar que traerán al país las máquinas para fabricar la goma y el plástico para las mascarillas.

Santa Cruz confirmó que este viernes ya presentaron el pedido formal para poder exportar los tapabocas. “Luego de lo que sucedió en estos días, la idea es exportar. Fuimos concebidos como una empresa para exportar un tipo A de producto. Tenemos la capacidad de ingresar con esa tipología a otros países”, mencionó.

Reconoció que ya tienen varios pedidos de otros países, pero aún no pudo precisar cuáles son. “Los pedidos del exterior son astronómicos. Nosotros no vamos a poder cubrir la necesidad que tenemos del extranjero, no daremos abasto con los pedidos que tenemos afuera”, indicó.

En otro momento anunció que tendrán dos líneas de las mascarillas KN95, dando una producción de 6 millones al mes de este tipo de tapabocas para uso médico.

Sobre las críticas, el inversor indicó que existe mucho desconocimiento sobre sus productos y su incursión en el rubro.