Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), indicó que el Equipo Económico analizará la propuesta a ser presentada por el ministro Luis Castiglioni, quien adelantó que promoverá la exoneración de impuestos para el sector de la gastronomía, la cual se vio muy afectada por la pandemia.

“Desde esta dependencia técnica, nosotros vamos a proponer no acompañar eso. No nos parece correcto que hablemos de exoneración de impuestos. No nos parece que pueda generar soluciones, sino que en cambio traer distorsiones”, advirtió en entrevista con la radio Universo 970 AM y canal GEN.

La autoridad resaltó que desde la SET implementaron una serie de medidas para ayudar al sector golpeado por la pandemia, tal como la reducción de la base imponible del IVA para darles más margen de ganancia, según citó. Es más, aseguró que también se observa que paulatinamente se está normalizando la recaudación del Estado. Al 12 de noviembre hay un aumento del 23% de recaudaciones a comparación del mismo mes del año pasado. “Creo que lo peor ya pasó y no nos parece correcto una exoneración de impuestos”, agregó.

Al respecto, los comerciantes y emprendedores alegan que si bien lo peor ya pasó, tienen aún muchísimas cuentas por pagar y no hay dinero para eso. Sobre el punto, Orué pidió debatir desapasionadamente y aseguró que el sistema tributario paraguayo es muy sencillo, ya que se paga sobre la ganancia (renta). “Si no tuviste ganancia, no pagás impuesto. Con esa tesitura, aquellas empresas que no tuvieron ventas, no van a pagar renta. Tampoco pagarán anticipo porque se suspendió eso”, indicó.

Siguió mencionando que el IVA es un impuesto al consumo y el que paga es el consumidor, por lo que si el gastronómico no vende su comida, por lo tanto tampoco cobra el IVA y no lo pagará a la SET. “No voy a tener que pagar nada, presento que mis movimientos no generaron nada”, agregó.