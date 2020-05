El empresario gastronómico Juan Grassi mencionó al canal GEN que no recibieron ninguna llamada desde el Gobierno, pero sí de muchos empresarios del rubro que están viendo con buenos ojos la medida de fuerza ante la crítica situación que atraviesan.

“Es un acto de desobediencia civil, no somos una manga de retobados, somos emprendedores que ayudamos a mover la economía de este país. Sobre nuestros hombros están 140.000 puestos de trabajo. Cerramos y nos fundimos cuando Mario Abdo nos pidió, muchos colegas incluso están en quiebra técnica”, indicó.

Resaltó que está contenido el contagio comunitario y los hospitales no están saturados, por lo que existe la posibilidad de volver a impulsar la actividad económica. “Nosotros no vivimos del aire, tenemos que pagar a los proveedores y ataca el hambre”, agregó.

El entrevistado cuestionó que el Gobierno no es claro a la hora de habilitar a algunos sectores pero a otros aún no. También criticó que no ofreció una ayuda financiera durante la cuarentena.

Sobre la respuesta de Julio Mazzoleni de seguir aguardando, Grassi hizo un llamado a la conciencia del ministro de Salud. “Que entienda que nosotros estamos haciendo todo lo posible de manejar bien nuestra empresa. Si nos dice que nos quedemos en casa, perfecto, pero cómo nos ayudarán, porque hasta ahora no nos ayudaron en nada”, arremetió.

Sector Gastronómico desafía al Gobierno, ante falta de respuesta. Al borde del colapso desde el lunes reabren locales.

Sobre la reapertura, dijo que muchos propietarios de restaurantes están pidiendo consejos para poder también abrir. “No es que nos levantamos un día medio bolcheviques y queremos hacer una revolución. Solo queremos un trato igualitario”, agregó.

“Seguiremos los protocolos sanitarios. Si solamente el factor que nos va a impedir seguir trabajando es el miedo, cerremos todo. 140.000 personas que saldrán a las calles, no para que se abra el restaurante, sino para que se le dé de comer”, lanzó además.

Grassi dijo que el rubro de la gastronomía tiene muchísimas empresas y emprendedores, por lo que no existe un consenso en el sector, pero remarcó que la mayoría está de acuerdo en trabajar lo antes posible, implementando todos los protocolos de bioseguridad.

“Las personas deberán lavarse las manos al ingresar y usar tapabocas, las mesas estarán alejadas, se limitará la cantidad de personas que puedan estar en el salón y se harán desinfecciones rigurosas de los utensilios”, adelantó sobre las medidas que serán adoptadas en los restaurantes.