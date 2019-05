El empresario Tony Santamaría sostuvo que existe una contracción de la economía a nivel mundial y que la situación en Brasil y Argentina tiene sus consecuencias en nuestro país.

En charla con la R800 AM detalló que en un 70 % cayeron las ventas en los negocios, en especial del producto estrella: el smartphone. “Silenciosamente hay cierre de muchas empresas y eso significa que muchos queden sin trabajo. Las empresas pequeñas están cerrando, no tienen el suficiente volumen de ventas. No sacan ni siquiera para pagar los gastos a diario, esto afecta tu flujo de cajas y entonces se ve la opción de cerrar temporal o de manera permanente”, añadió.

Pese a esta crítica situación económica, los importadores siguen trayendo sus productos al país, porque poseen compromisos con los fabricantes.