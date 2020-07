El exministro de Hacienda, Manuel Ferreira Brusquetti señaló que si bien las formas tradicionales que tiene el Estado para conseguir recursos son los impuestos y las deudas, este es el momento de recurrir a otros métodos.

Al gasto público lo ve mal concentrado, ya que es raquítico en ciertas áreas y sufre exceso de peso en otras, lo cual obliga a repensar, reordenar y reestructurar la distribución de los recursos.

En conversación con el canal Gen, Ferreira sostuvo que la venta de bienes de capital es otra opción, pues actualmente el Gobierno está lleno de propiedades que no lo generan ningún beneficio. Como ejemplo citó al Colegio República de Panamá (Avda. Mariscal López) que según él tiene menos de 35 alumnos.

“Esa es una propiedad de una hectárea que vale mil dólares el metro cuadrado, o sea, 10 millones de dólares, si tenés tantas necesidades en educación como la conectividad para que los chicos sigan estudiando en la pandemia, esos 10 millones te vienen como anillo al dedo para generar una estructura de buen nivel”, afirmó Ferreira.

Como otro ejemplo citó el predio de las Fuerzas Armadas y sostuvo que si se le ofreciera al club Olimpia sacaría dinero de donde fuera, con tal de adquirirlo. También mencionó al ex Hospital de Clínicas que posee seis hectáreas.

“Si esos tres predios vendés, tenés 30 millones de dólares y no generás deuda adicional alguna”, resaltó el exministro.

En cuanto al plan de recuperación económica consideró que no está mal incluir la inversión pública en planes viales, no obstante advirtió que no es lo mismo un proyecto en el Chaco que una obra civil en Asunción o en Ciudad del Este, donde la gente sintió mucho más el impacto, que se dio principalmente en las áreas de servicios y comercios.

En estos dos sectores está empleado el 70 % de la mano de obra femenina, que a su vez sufrió en un 46 % la suspensión de contrato durante la pandemia.

“Las zonas urbanas son las más afectadas, particularmente mujeres, que encima tienen el doble de problema porque como los niños no están en clase, deben ser también profesoras, de lo contrario sus hijos van a perder el año”, concluyó.