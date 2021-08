Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), reportó a la radio 650 AM que ya comenzaron a sentir un leve desabastecimiento en los supermercados en cuanto a los lácteos, huevos, pollos, frutas y verduras.

“Estamos siguiendo minuto a minuto esta situación, que se está complicando. Creo que hay que pasar directamente a las denuncias y las órdenes judiciales para meter preso a los que bloquean el paso de camiones. Es horrible trabajar así pero es lo que nos queda”, argumentó.

El referente del rubro de supermercados aclaró que todavía no hay un desabastecimiento total porque los camioneros movilizados están dejando pasar esporádicamente algunos camiones, pero que de igual manera se resienten los efectos colaterales. “En vez de llegar 50, llega 20. Es preocupante internamente, ya no tenemos harina de alguna marca, pero todavía al público no le falta nada”, acotó al momento de destacar que por el momento los precios no aumentaron.

Sborovsky dijo que es increíble la tremenda preocupación de los miembros del rubro y sostuvo que hay que dividir la cuestión en dos partes. La primera, un sector de camioneros cuya protesta puede ser válida o no, pero que no puede pretender parar el país por no estar contento con lo que cobra. La segunda, el oportunismo político de algunos legisladores que “metieron la cuchara” para sacar rédito, al venderles el cuento de que vía una ley iban a asegurar un margen de ganancia.

El empresario además indicó que los transportistas movilizados deberían elegir mejor a sus representantes. “Ellos lo que necesitan es un buen negociador, no un patotero que cierre las rutas. Ellos tienen varios patoteros que cierran para negociar, en vez de entrada ir a una mesa de negociación y sincerar los costos. Acá el fondo de la cuestión es la informalidad. No todos están formalizados y no pueden hacer respetar lo acordado porque ni tienen factura”, argumentó.

Por otro lado dijo que es una locura la posición de la Policía Nacional y del Gobierno, ante la inacción frente a las medidas de fuerza impulsadas por los camioneros. Consultado sobre por qué las autoridades actúan de esta forma, dijo solo “simplemente no hay un porqué”.