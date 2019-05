Aproximadamente 1.200.000 toneladas de soja se perdieron en la cosecha de este año debido a la sequía, según datos de CAPECO. A consecuencia de ello, el país estaría perdiendo cerca de US$ 1.100 millones en concepto de divisas.

José Berea, titular de la Cámara Paraguaya de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), en entrevista con Radio La Unión manifestó que, en comparación al año pasado, la cotización actual de la soja se encuentra entre 60 y 70 dólares menos.

Este hecho genera preocupación en el sector y, según indicó, el productor no va a poder cubrir sus costos de producción con el precio actual que se maneja en el mercado, el cual está alrededor de US$ 250.

Para que no se registren pérdidas y exista una proporción justa, el valor que debería tener la soja es de US$ 300 en finca, afirmó Berea, lo cual debido a la coyuntura actual no es posible lograr.

De acuerdo a las estimaciones de CAPECO, cerca de US$ 1.100 millones estarán dejando de ingresar al país en concepto de divisas. De esta cifra, unos US$ 350 millones serán pérdidas derivadas de una merma en la producción a consecuencia de la sequía, mientras que los restantes US$ 750 millones estarán vinculadas a la baja de precios.

En esta cosecha se perdieron aproximadamente 1.200.000 toneladas debido a la sequía que se registró al inicio de la siembra, explicó el titular de CAPECO.

En la actualidad, prácticamente toda la producción de soja es exportada, según detalló a la R800 AM. Aproximadamente el 60% se envía al exterior en estado natural y el restante 40% en forma de harina y aceite.

La soja en granos tiene como principal mercado hoy día a Argentina, seguido de Rusia, Turquía y algunos países de Europa, además de Brasil.

Berea pidió al gobierno tener en cuenta la coyuntura actual al momento de elaborar la propuesta de Reforma Tributaria y recordó que al momento de conversar el año pasado no se tenía esta situación. “Si no queremos que se pare la economía, pensemos bien qué medidas vamos a tomar”, acotó.