A criterio del economista Pablo Herken el proyecto de emergencia presentado por el Ejecutivo , que plantea aprobar 1.600 millones en créditos, carece de varios detalles sobre la forma de aplicación de los recursos. No obstante, la crisis pone al país contrarreloj y la aprobación es urgente.

“Lo importante es que tenemos un proyecto de ley de emergencia para todo el país, para cuidar la vida y la salud de la gente y la economía y el estómago, no es un proyecto perfecto, hay cosas que aclarar y mejorar, pero con esto no se puede demorar mucho, no rechacemos, ni pateemos esto”, explicó Pablo Herken en conversación con Gen.

Consideró que faltan muchos detalles sobre la forma de ejecución de estos fondos que serán obtenidos mediante créditos otorgados por organismos internacionales. Entre las dudas mencionó la creación del fondo de salud en el que se citan varios puntos como la multiplicación de lugares en terapia intensiva, el aumento de pruebas diarias del Covid-19, la adquisición de insumos, etc.

Respecto al área social indicó que se debe explicar cómo se distribuirán 300 millones de dólares a los trabajadores informales y a otros sectores afectados por esta suspensión de actividades: como las pequeñas y medianas empresas, etc.

“Por primera vez en años se establece que el BCP, por una situación de emergencia pueda otorgarle al Estado todos los préstamos que necesite”, opinó Herken.

Para Herken lo fundamental y valorable es que el planteamiento existe y que debe aprobarse a más tardar en dos o tres días, con la acotación de que hará falta una especie de “planilla de cálculo”, en la que se plasmen los números a ser destinados a cada área.