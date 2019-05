Los agroempresarios dejarán de percibir US$ 1.340 millones por la crisis en la cotización y producción de la soja. Esto conlleva a que el Estado pierda unos US$ 135 millones en calidad de impuestos por producción no generada de ese sector.

Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), sostuvo que la producción de soja cayó por las condiciones climáticas en un 23,5 %, ya que la cosecha rondará los 7,8 millones de toneladas. Al comparar con el año pasado, US$ 1.340 millones menos ingresarán al país a raíz de esta mala campaña.

“No es una buena campaña, estamos cerrando una mala cosecha. Eso tendrá un golpe fuerte en toda la cadena, se resentirá mucho. No es nada bueno el panorama. Hay una crisis fuerte en el campo”, dijo a la 970 AM.

El representante del sector consideró que por más buena cosecha que haya, no va a haber una recuperación fuerte en los próximos meses, y mencionó que la situación de la soja también afecta a la siembra del trigo, que es un cultivo de mucho riesgo. Explicó que muchos productores utilizan su excedente para cultivar este cereal, pero al haber menos ingresos preferirán pagar sus deudas antes que arriesgarse.

En charla con la R800 AM, Cristaldo confirmó que cerca de US$ 70 millones no entrarán a las arcas del Estado en concepto de tributos, tomando como base el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 5%. También no entrarán otros US$ 65 millones de renta. “Después dicen que no pagamos, eso es lo más triste”, acotó.

Asimismo, afirmó que se vienen “años complicados” para el sector sojero, ya que deben reponerse de los fenómenos climáticos que han afectado a la producción.