Los microemprendedores se ven obligados a recurrir a los usureros al no poder acceder a los créditos de los bancos que fueron garantizados por el Estado en el marco de la pandemia. Lamentan que estas líneas crediticias garantizadas van a parar de vuelta a los amigos y los grandes empresarios.

Guillermina Imlach, presidenta de la Asociación de Industriales Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Asomipymes), lamentó en entrevista con la radio Universo 970 AM que no están obteniendo la respuesta deseada de parte del Gobierno con respecto a los créditos que fueron garantizados y que deben destinarse al sector de las pymes.

Mencionó que el fondo de garantía del Paraguay (Fogapy), administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), únicamente va dirigido a los grandes empresarios y no así para las microempresas, las cuales no están pasando por un buen momento en la actualidad. “Estos créditos que dicen 5 y 8% son para los amigos y para las grandes empresas, no es para los pequeños”, acotó.

Señaló que su asociación nuclea a 350 socios en seis filiales, de los cuales 66 presentaron sus solicitudes al Crédito Agrícola de Habilitación para acceder a las microfinanzas, pero solamente 20 lograron los créditos, a los demás les solicitaron garantes o directamente fueron anulados. “Estamos trancados y preparando otras 60 carpetas más de pequeñas y grandes empresas a presentar al Banco Nacional de Fomento, para evaluar la respuesta que nos den”, agregó.

La entrevistada contó además que no se tiene en cuenta la situación de los pequeños emprendedores a la hora del pago, ya que a un socio suyo que posee una pequeña granja le salió un crédito de G. 50 millones, pero con la condición de que dentro de tres meses pague G. 10 millones y luego de otros tres meses, 10 millones más. “No podés pretender eso, nosotros pedimos 12 meses de gracia y luego 36 cuotas, pagando más cuando se registren épocas de mejores ventas”, agregó.

Consultada sobre qué hacen aquellos que no reciben respuestas positivas de parte del sector financiero, respondió que surge así la necesidad de recurrir a la usura en el mercado negro, de modo a poder comprar los insumos y la materia prima necesaria para seguir produciendo. “Tenemos que recurrir a ese usurero que nos cobra entre 25 y 30 % de interés o de lo contrario no podemos trabajar”, refirió.