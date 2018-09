Tal y como ya es costumbre, WABetaInfo nuevamente se ha encargado de develar públicamente a través de su cuenta de Twitter una interesante función que estaría siendo probada por WhatsApp.

De acuerdo a la filtración, dentro del código de la versión beta para Android han sido advertidas “referencias secretas” del conocido “modo oscuro”.

Cabe recordar que este estilo no es nuevo en el mundo de los smartphones pues ya ha sido incorporado hace bastante tiempo por otras aplicaciones como Telegram, Twitter, Wikipedia y recientemente YouTube.

Básicamente, esta función permite al usuario personalizar la aplicación e invertir los colores clásicos por otros de estilo monocromático, haciendo que el fondo se vuelva negro y las letras blancas o de alguna otra tonalidad más clara.

Como un anticipo, desde WABetaInfo se han encargado de elaborar un “concepto” (no oficial ni definitivo) de cómo se vería el modo oscuro en la app de mensajería, siendo también una especie de recomendación para los desarrolladores que trabajan en dicha propuesta.

CONCEPT: I hope WhatsApp will consider this for the Dark Mode.

I love it and I’d like to have it by default!

Please @WhatsApp, add options to customize colors! I love this green color for buttons and read receipts..the blue is ugly on the dark.

(Sorry for some unconverted colors) pic.twitter.com/f2jVFjwYyC

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 18 de septiembre de 2018