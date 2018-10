Hace unos meses atrás se había mencionado que WhatsApp estaba realizando las primeras pruebas para implementar en un futuro los llamados “stickers” dentro de las conversaciones.

Finalmente este miércoles la cuenta de WABetaInfo confirmó que la compañía inició con la implementación oficial de las “pegatinas” en la app de mensajería.

WhatsApp is rolling out the Stickers feature!https://t.co/HAE4j5VGvr

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 24 de octubre de 2018