A través de Twitter, la cuenta @realUNOgame señaló que es contra las reglas el popular movimiento que muchos realizan a la hora de jugar UNO.

“Si alguien pone una carta +4, debes sacar cuatro cartas y saltar tu turno. No puedes poner una carta +2 para que la siguiente persona saque 6. Sabemos que los has intentado”, compartió la empresa a sus seguidores.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h

— UNO (@realUNOgame) 4 de mayo de 2019