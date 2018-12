Tal y como ya ha ocurrido en anteriores oportunidades, WABetaInfo nuevamente se ha encargado de dar a conocer una de las novedades que podrían estar siendo incluidas próximamente en la aplicación de mensajería.

De acuerdo a esta cuenta de Twitter, Whatsapp se encuentra realizando las primeras pruebas para incorporar la previsualización de videos en las notificaciones push (que aparecen en la parte superior del teléfono y en la pantalla bloqueada).

WhatsApp is rolling out the possibility to view videos directly in the push notification for any iOS beta user having the 2.18.102.5 version installed! It will be available soon for App Store users.

Esta función estaría disponible para cualquier usuario iOS que tenga la versión beta 2.18.102.5 instalada en su smartphone, en este caso, en un iPhone.

Las previsualizaciones en las notificaciones permitirían tener una vista previa del contenido del video sin necesidad de tener que desbloquear el teléfono o abrir el mensaje en cuestión, hecho que para muchos usuarios podrían ser comprometedor en lo que se refiere a su privacidad.

El objetivo de la compañía sería simplificar funciones a través de notificaciones con ventanas emergentes y vistas previas, de manera similar a la forma de responder a los mensajes más rápido o generar blogs de imágenes cuando se quiere compartir una gran cantidad.

Un usuario de nombre Carsten Knobloch (@caschy) respondió el tweet de WABetaInfo y confirmó que en el teléfono de su esposa (un iPhone X) ya está habilitada esta nueva función, pese a que ella nunca se suscribió al programa de beta testers. Inclusive, publicó un video corto en el que se observa cómo aparece la vista previa en la pantalla bloqueada.

Apparently. As mentioned: My wife can use the new function, a friend’s wife cannot. Both use the App Store version, have never used a beta. In the video: My wife’s iPhone, I hope you mean this feature (Watch the video in the notification) pic.twitter.com/mLukaM47pn

— Carsten Knobloch (@caschy) 21 de noviembre de 2018