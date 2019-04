La última entrega del film ‘Avengers: Endgame’, reunió a un gran número de celebrities que pasaron por la alfombra roja dejando su estilo de peinados y make up.

Toque natural, trenza de moño, entre otros, fueron los looks más resaltantes de la noche, usados por las celebrities que optaron por no pasar desapercibidas. Estos son los cinco mejores looks.

Scarlett Johansson, la actriz lució un peinado muy natural, con una melena midi texturizada, con mucho volumen y unas ondas ligeras. Su maquillaje fue muy luminoso y favorecedor para la forma de su rostro.

Elsa Pataky, actriz y esposa de Chris Hemsworth. Para la ocasión, apostó por la máxima naturalidad de su melena, con un efecto de casi secado al aire, con ondas muy abiertas y con mucho movimiento. Su make up tuvo un look muy glam con un delineado del párpado superior y labios en rojo mate.

Tessa Thompson, prefirió un maxi moño hecho a base de trenzas y un maquillaje en tonos nude donde solo destaca el perfecto cat eye.

Gwyneth Paltrow, optó por una melena lisa con raya al medio y detrás de las ojeras con maquillaje muy luminoso, que resalta por darle dramatismo a la mirada con el delineado negro.

Miley Cyrus, la cantante eligió la sencillez en su look, con una melena lisa con un flequillo que le sienta genial, y un maquillaje en tonos nudes donde apostó por agrandar la mirada gracias al delineado de la water line en tonos claros. Además, la actriz que dio vida al personaje de Hanna Montana se cortó el cabello volviendo a su look de estrella de Disney.