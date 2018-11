El director de marketing de Victoria’s Secret, Ed Razek, expresó en los últimos días que no tiene considerado ampliar el abanico de la inclusión y que la firma se mantendrá fiel a su lema con las ángeles y modelos que conforman el staff.

“Si me estás preguntando si hemos considerado la posibilidad de incluir modelos trans o de tallas grandes en el desfile, te diré que, sí, lo hemos hecho y lo hemos descartado. Intentamos hacer un especial de televisión para tallas grandes en los 2000, pero nadie tenía ningún interés en ello, todavía no”, argumentó Ed a Vogue USA, y añadió que no piensa tampoco incluir a las transgéneros mas adelante ya que “nuestro espectáculos es una fantasía”.

Por estos comentarios, la industria de la moda se las tomó para el disgusto ya que consideran que la marca no ofrece un discurso tolerable y socialmente responsable para con algunas modelos que se escapan del estándar común de las pasarelas.

Sin embargo, esta de más decir que la firma apropió rostros nuevos a lo largo de estos años con otras características que resaltaron dentro y fuera de las pasarelas como haber contado con modelos embarazadas como Alessandra Ambrossio o Irina Shayk; el abanico de nacionalidades es extenso con mujeres provenientes de Argentina, Brasil, Inglaterra, Rusia o Portugal.

Como también mujeres de rasgos orientales o descendientes del continente africano.

Además de incluir a la primera modelo con vitíligo, quien fue Winnie Harlow.

Debido a la polémica, Razek se vio forzado a dar una disculpa pública a través de las redes sociales de la marca de lencería.

“Mis declaraciones respecto a la inclusión de modelos trans en el desfile de Victoria´s Secret han sido interpretadas como insensibles. Me disculpo.

Para dejar en claro, nosotros no tendríamos ningún problema en contratar a una modelo trans para el show.

Hemos tenido a mujeres trans que han hecho el casting y, como muchas otras, no fueron seleccionadas, pero la decisión nunca tuvo que ver con su género. Admiro y respeto el viaje que realizan para ser quienes son en realidad”, tecleó.

Sin embargo, para la mayoría el hecho de no incluir a otros tipo de mujeres, sin tener en cuenta la variedad actual de la firma, es una ofensa para la industria de la moda.

— Victoria’s Secret (@VictoriasSecret) 10 de noviembre de 2018