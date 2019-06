La historia de Liliana Villalba, de 24 años, oriunda de Paraguay. Compartió su vida, sus deseos, sus estudios y su egreso a través de Facebook, hoy recorre los portales de todo el mundo llegando a San Francisco (Córdoba)

“Hoy…me pueden llamar Dra. Liliana Francisca Villalba; Gracias a esta Señora que es mi mamá: La Lili o la tortera como muchos la conocen, o….la señora Maiz

Eres La definición más perfecta de lucha, garra y valentía que puedo encontrar en mi vida….

Mamá, nunca podré agradecerte todo lo que das y haces por mí..

Porque fuiste la que me acompaño desde el primer momento con aquella idea loca de querer estudiar Medicina, la que me dio alas para volar, la que me daba fuerza para seguir día a día, la que cuando no podía mas me levantaba de la mano y me decía “dale mi Hija, decir Yo sí Puedo y andate”,

La que en días de desespero me tranquilizaba, la que estuvo allí cuando nadie mas creia en mi iba a poder; la que todas las mañanas del día se levantaba con una sonrisa en la cara para mostrarme que todo estaría bien..

La que con cada torta vendida y cada kilo de maíz pago mis estudios…

Si señores…. hoy soy doctora gracias a esta mujer que vendía pedazos de torta por la calle (a 1000gs) y maiz molido todos los dias (haya lluvia o haya sol) para poder pagar mis estudios!!!

Y Siiii…. cuando todos nos decían que no íbamos a conseguir…. las dos juntas nos demostrábamos que si lo íbamos a lograr….

Y aquí llegamos mamá...llegamos a la meta…. tu hija ya es doctora.

Te prometo que trabajaré para devolverte por lo menos una parte de todo lo que tú has hecho por mí.... Porque te mereces el cielo… o que te haga una casita de oro y te mantenga allí como un Trofeo…. Porque eso eres Para miii… el trofeo mas precioso, que Dios me pudo dar como mamá mi mayor tesoro.

Eres y siempre serás mi ejemplo a seguir!!!! Mi puerto Seguro!!! Mi pilar cuando ya No Pueda Más….

Y tenlo por seguro que yo nunca te voy a dejar de agradecer mamá!!!!

Somos el vivo el vivo ejemplo de que si se quiere se puede!!!! No importa las barreras, no importa las dificultades económicas….

Juntas contra el mundo y con Dios en frente siempre!!! Te amooo”, expresó Liliana.

Luchar para cumplir un sueño, una historia que se volvió viral.