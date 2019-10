Esteban cursa el segundo año de Diseño Industrial, junto a sus compañeros y alumnos de otras carreras prepararon la temática y coreografía, ya que el tema elegido fue “Cabaret”. El joven de 23 años sugirió a sus compañeros incluir en el show una Drag Queen.

“Me surgió la idea porque el tema se prestaba y además era una forma de mostrar esa parte de la comunidad LGBT, que de repente no tiene tanto destaque pero que va surgiendo. Desde el inicio fue buena la aceptación, mis compañeros me apoyaron totalmente”, expresó.

Mendoza salió a la pista de baile vestido de su personaje “Señorita Belo” al ritmo de 'Show Me How You Burlesque' de Christina Aguilera. “Mi presentación fue coreografiada y en parte improvisada, pero desde que salí empezaron los aplausos. La experiencia fue demasiado gratificante, porque tuve el apoyo de toda la facultad, mi familia e incluso de personas que ni conocía”, manifestó.

Señorita Belo nació en una fiesta de Halloween de su facultad, cuando a él y a su grupo les tocó disfrazarse de los personajes de las chicas superpoderosas y en la ocasión, el joven interpretó a la conocida asistente del alcalde y desde entonces adoptó ese nombre.

“Más que nada el drag es una expresión artística donde cualquier persona perteneciente a la comunidad puede expresarse de lo que es este concepto, es llevar la femineidad a una forma exagerada, pero no es una burla a la mujer. Las drags son artistas, hacen baile y canto”, explicó.

“Llevé el drag a un escenario donde la gente no está acostumbrada a ver, incluso muchos ni siquiera saben lo que es el drag. Llegar al escenario de la UNA es realmente importante, para que de a poco se vaya normalizando nuestra presencia dentro de la sociedad”, agregó.

Por otra parte, Esteban reconoció que si bien la comunidad LGBTI recibe el apoyo de la FADA, no pasa lo mismo con otras facultades de la Universidad Nacional de Asunción, “eso hace que muchos alumnos se sientan cohibidos por no poder expresarse, sienten que no tienen esa libertad”, puntualizó.

Su presentación en la inauguración le inspiró a seguir como Drag Queen. “Lo volvería a hacer, capaz y no tanto en los juegos universitarios porque ya se vio, repetir esa fórmula ya va a estar gastada, pero puede surgir algo nuevo en otro formato. De hecho tengo planeado hacer algo parecido pero ya en fiestas drags que se realizan en Asunción”, finalizó.