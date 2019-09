La última publicación de Demi Lovato en traje de baño en su cuenta de Instagram está acompañada de la frase “Este es mi mayor miedo, una foto mía en bikini sin editar”, seguido por un texto que denota la fortaleza de la artista tras haber tocado fondo meses atrás. El posteó rápidamente alcanzó casi los siete millones de me gustas.

“Quiero que este nuevo capítulo en mi vida sea sobre ser auténtica con lo que soy, en lugar de tratar de cumplir con los estándares de otra persona. Así que aquí estoy, sin vergüenza, sin miedo y orgullosa de ser dueña de un cuerpo que ha luchado tanto y que me seguirá sorprendiendo”, reza una parte de la reflexión.

El mensaje de la artista inspiró a más de una mujer y al instante las fotos en bikini inundaron las redes sociales, pero más allá de una imagen que fue viralizada se convirtió en un tema social que se impuso. Razón por la cual nuestra entrevistada primeramente explicó el concepto de la palabra “body posture”.

“La palabra body positive (cuerpo positivo) nació con el objetivo de reconocer la diversidad del cuerpo y la aceptación de uno mismo independientemente de los complejos que uno pueda encontrarse. Su principal compromiso es abogar por la salud física y mental más que por una imagen impuesta y criticada por la sociedad al no cumplir con los requisitos de revista”, detalló la psicóloga.

“Es importante amar nuestro cuerpo, debilidades y fortalezas. Una introducción profunda nos lleva a aceptar y entender nuestra genética, de donde y de quienes venimos y nos ayuda a sobrellevar los estereotipos sociales”, continuó.

Muchas mujeres se sintieron identificadas con la reflexión de Lovato, ya que en una parte del texto reconoció sentirse en libertad de poder volver a trabajar en televisión y cine, sin estresarse con un duro entrenamiento de 14 horas diarias o atravesar exigentes privaciones alimenticias para verse bien para los demás y evitar las críticas.

“La opinión de los demás influyen de la manera en que nosotras nos aceptemos. Si no me amo, si no me acepto, la opinión negativa me afectará considerablemente”, expresó la profesional.

“Para valorar nuestra mente es importante empezar desde la ella, trabajar en lo que me parece difícil, mis emociones y sentimientos. Evaluar la salud mental es imprescindible y sobre todo entender que el cuerpo es lo externo, lo que ven los demás. Más allá de lo estético lo primordial es la salud física y mental”, puntualizó Giménez.

La cantante de 26 años llegó al punto de poner en riesgo su vida tras un cuadro de sobredosis de drogas. La situación de la artista alarmó a sus allegados por lo que regresó a vivir con su mamá. Desde entonces, la exchica Disney se alejó de los reflectores y tomó un tratamiento de rehabilitación que logró estabilizar su vida.