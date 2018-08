Durante su disertación en la Expo Fit & Wellness, el presidente de la Fundación Paraguaya de Diabetes, el Dr. Victor Arias, indicó que el número de casos todavía se mantiene en alto en nuestro país.

“Estamos hablando de 700 mil personas con diabetes, pero lo que más nos llama al atención es el indice de prevalencia de los factores de riesgos, o más bien los factores que un futuro nos va a llevar a la diabetes”, expresó el especialista y añadió que a esto se le suma los casos de obesidad y sedentarismo.

En ese sentido argumentó que la introducción de comida saludable y la practica de actividad física son algunos puntos a tener en cuenta para evitar la aparición de la enfermedad a temprana edad.

LA GASTRONOMÍA PARAGUAYA

Además, Arias resaltó que se puede balancear una dieta a base de frutas y verduras con las comidas típicas, que en su mayoría contiene la grasa animal: “La idea de comer saludablemente tiene un parámetro que es universal, en el que nos hacemos la pregunta si la persona come o no come verduras y frutas todos los días”, dijo.

“Si por lo menos ese parámetro podemos mejorar y sumar a las comidas típicas que come nuestra gente ya mejoraríamos ese aspecto”, sostuvo el doctor.

DIABETES EN NIÑOS

En cuanto a los casos en infantes, el representante de la Fundación Paraguaya de Diabetes mencionó que los niños corren con la misma suerte en los casos de sedentarismo y la obesidad “que va en aumento” en el país.

Asimismo, manifestó que la mejor forma de ayudar a la prevención de diabetes es mediante la información.

“Se hace necesario también cambios en el curriculum en el Ministerio de Educación para que den mas espacios para la actividad física y mejorar lo que ofrecen las cantinas”, concluyó Victor.