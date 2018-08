El presidente de Estados Unidos visitó un hospital de niños en Ohio junto a un grupo de funcionarios y la primera dama Melania.

Allí lo invitaron a sentarse en una de las mesas con niños para pintar. Varios de ellos tenían la bandera de Estados Unidos como consigna para colorear. Y a eso se sumó Trump.

Todo iba bien hasta que se logró captar que Trump no pintó tal cual es la bandera de Estados Unidos. En vez de pintar las rayas que se alternan en blanco y rojo en homenaje a las colonias originales del país, agregó una azul que generó polémica en Twitter.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, quien acompañó a Trump al evento, fue quien publicó la polémica foto.

The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction. pic.twitter.com/NwxSoeNznA

— Alex Azar (@SecAzar) 25 de agosto de 2018