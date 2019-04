La cuenta de Twitter WABetaInfo confirmó que la aplicación de mensajería ha lanzado su más reciente versión beta 2.19.106 en la que se incorporan nuevas mejoras y funciones.

Una de ellas consiste en la función de autenticación, la cual se basa en el bloqueo de la app a través de la huella dactilar, lo cual permitirá al propietario del dispositivo restringir el acceso a terceras personas.

When the Authentication feature will be available and you enable it, conversation screenshots are blocked (for you)

What do you think? I don't like the idea and I don't see the point.

If I authenticate my identity using my fingerprint, why conversation screenshots are blocked? https://t.co/wVFWyx2Ibb

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 15 de abril de 2019