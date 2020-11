Antes de haber tomado el juramento, el ministro de la Corte Alberto Martínez Simón mencionó en una entrevista con la radio Monumental AM que no veía inconveniente alguno para que la joven Kimberly Ayala pueda jurar como la primera abogada trans del Paraguay, porque la propia Constitución Nacional garantiza la identidad de todas las personas.

“Yo tengo el criterio de que el artículo 25 de la Constitución Nacional es demasiado claro, cada persona puede manifestar y crear su identidad de la manera que más libremente quiera ejercer. Por lo tanto una persona podría venir eventualmente vestida de mujer. No encuentro impedimentos legales para negar el derecho del juramento a una persona que ha concluido la carrera”, indicó.

Finalmente, tras cinco años de lucha, la abogada transexual Kimberly Ayala pudo jurar como abogada, pero con el nombre que aún figura en su documento de nacimiento.

En ese sentido, la propia abogada aclaró posteriormente en una entrevista con radio Ñanduti que el problema no fue que en el documento figure el nombre que eligió, sino más bien que la justicia no le permitía hacer uso de su derecho.

“El inconveniente se dio justamente por la identidad que tengo hoy en día el cual es de una mujer trans, se malinterpretaron muchas cosas de por medio, porque algunos medios explicaban que yo quería cambiar mi nombre y no se trataba de eso, simplemente se trataba de que me hagan jurar con la imagen que tengo hoy en día que es de una persona trans. Siempre hay un sector conservador que no estaba de acuerdo y entonces se llamaron al silencio prácticamente y a la vez me negaron un derecho fundamental como es el derecho al trabajo”, comentó.