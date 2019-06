Posando junto a su pequeño hijo Ignacio y con un conmovedor texto, Denise dedicó un post en su perfil en la red social Instagram, a la fecha celebrada por la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros/transexuales e intersexuales).

La mediática citó varias manifestaciones del arte celebradas e incluso usufructuadas por miles de personas, pero resaltando la doble moral al no reconocer los derechos de los autores homosexuales.

“Seguro que en tu casa tenés o te encantaría tener un cuadro de Migliorisi, y que lamentaste la noticia de su muerte. Seguro que reíste con algún humorista paraguayo o que fuiste al teatro y aplaudiste de pie el trabajo de un actor. Seguro admiraste alguna casa diseñada por Pindú o pagaste fortunas por lucir el vestido de algún talentoso modisto paraguayo”, empieza su texto.

“Probablemente estés leyendo esto desde tu iPhone y en tus playlists tengas temas de Queen, R.E.M. o Elton John. Es terriblemente contradictorio que pienses que toda esa gente capaz de emocionarte con su arte y su trabajo no merece los mismos derechos que vos tenés”, prosiguió.

Hutter lamentó que muchos practiquen una falsa tolerancia e impidan a la comunidad LGBTI ser feliz.

“Es doloroso que te escondas detrás de un "respeto, pero no comparto" para no contratar a una persona que creés homosexual o para prohibir que se acerque a tus hijos”, aseveró.

La también actriz sostuvo que en Paraguay falta mucho empatizar con los demás, principalmente en lo que respecta a la diversidad sexual y de género.

“Es falta de empatía caminar de la mano con tu pareja por la calle sintiéndote feliz, cuando hay personas que por hacer lo mismo podrían ligar insultos, burlas o agresiones. Y que eso no te importe, no te indigne, no te haga hervir la sangre de rabia. No porque vos seas el/la homosexual, sino por empatía. Empatía. Nos falta tanto”, finalizó.