El huracán Florence se convirtió en uno de lo más temidos de la década, que se llevó todo a su paso incluyendo la vida de 18 personas hasta ahora.

Cubrir semejante fenómeno natural es la apuesta de varias cadenas de televisión siguiendo el minuto a minuto en el lugar de los hechos, arriesgando la vida por entregar una nota de nivel a los televidentes.



Algo que lo tenía muy presente Mike Seidel, un meteorólogo de Weather Channel, que le añadió toda una actuación durante su reporte y que quedó en evidencia.

Luchando contra los fuertes vientos del huracán mientras trataba de mantenerse parado con el micrófono en mano era lo que mostraba Mike, sin embargo un descuido con el plano hizo que el reportaje mostrara lo que era realmente fue: un acting de primera.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL

La audiencia se sorprendió al ver que detrás del periodista caminaban tranquilamente dos hombres, y uno de ellos hasta parecía hablar por celular.

Aunque es verdad que Florence es una tormenta fuerte y que tras su paso por la costa sureste de Estados Unidos dejó varios muertes, Seidel quería aumentar el drama de experimentar el huracán.

Horas después, Weather Channel publicó una declaración al respecto y afirmó que el “agotamiento” y la diferencia en la superficie contribuyeron a la distinción.

“Es importante notar que los dos individuos en el fondo caminan sobre el cemento y Mike Seidel trata de mantener el equilibrio sobre el pasto mojado, después de informar en el aire hasta la 1:00 a.m. y sin duda está agotado”, dijeron en un comunicado al Huffington Post.

No obstante, los memes no tardaron en llegar e inundar las redes sociales.

Yesterday we saw the @weatherchannel hop on board the fake news train with the likes of @CNN when one of their reporters faked trying to stand up against strong hurricane force winds. This is Brent Reaves response to that BS. pic.twitter.com/Ub7meV8Xvq

— Joe Biggs (@Rambobiggs) 15 de septiembre de 2018