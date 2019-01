El analista de seguridad Troy Hunt reveló ayer a través de su cuenta de Twitter un nuevo caso de filtración masiva de datos que puso en alerta a millones de usuarios alrededor del mundo.

Un total de 772.904.991 direcciones de correo electrónico y 21.222.975 contraseñas han sido expuestas mediante un gigantesco archivo de MEGA guardado bajo el nombre Collection #1. Así también, se publicaron unas 1.160.253.228 de combinaciones de ambas.

Time to first go fuck yourself (TTFGFY) - 6 hours, 55 mins: https://t.co/GBhEHFrFpX

— Troy Hunt (@troyhunt) 17 de enero de 2019