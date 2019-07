Megan Rapinoe, fue aplaudida no solo por sus goles durante el campeonato sino también por sus palabras. La futbolista, quien se declaró homosexual, levantó la voz contra la postura del presidente de su país, Donald Trump, a quien lo considera homofóbico, misógino y racista.

Incluso, firmemente a sus palabras decidió junto a sus compañeras no hacer una pasada por la Casa Blanca en el marco de la celebración de su equipo.

La estrella de la selección norteamericana, manifestó en su discurso “Tenemos que amar más y odiar menos. Tenemos que escuchar más y hablar menos. (...) Es nuestra responsabilidad hacer de este mundo un lugar mejor”.

Rapinoe mantiene una relación con la jugadora de selección femenina de baloncesto de Estados Unidos, Sue Bird, desde ya hace tiempo. “No puedes ganar sin homosexuales en tu equipo, ¡es ciencia»”.

El campeonato no solo representó un triunfo para su equipo, también fue una oportunidad para que la deportista ruegue por la reivindicación de las necesidades humanas. “Haz lo que puedas. Haz lo que tengas que hacer. No te encierres en ti mismo. Sé más. Sé mejor. Sé más grande de lo que has sido antes”, finalizó.

El video de su discurso fue viralizado rápidamente y a través de las redes sociales, los usuarios la animaron a candidatarse como presidenta de su nación.