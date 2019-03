Este fin de semana, Rawvana fue tendencia en las redes sociales luego de que se viralizara un video en donde se la ve comiendo carne blanca, situación dramática que provocó una crisis de credibilidad para Yovana.

Y es que siendo una gran impulsora de la dieta basada en plantas, el personaje virtual se pasó los últimos seis años de su vida defendiendo el estilo de vida que muchos profesionales consideran extremo e inconsciente.

A raíz de su popularidad, Mendoza logró facturar promocionando su libro, además de contar con una app en donde sus seguidores pueden seguir la dieta de manera estricta.

Fue el 23 de julio de 2013 cuando Rawvana desembarcó a YouTube llenando su contenido con recetas saludables basadas en plantas, tips, rutinas de ejercicio, espiritualidad y consejos de belleza.

Hasta este fin de semana, su cuenta de Youtube contaba con 2 millones de suscriptores como también su cuenta de Instagram, con 1.3 millones.

En ambas cuentas, el número de seguidores descendieron luego de que se filtrara un video contradiciendo su filosofía de vida, la mismo que manifiesta en sus redes sociales.

Durante un viaje a Bail, la youtuber Paula Galindo se encontraba grabando su paso por la isla de Indonesia. Allí también se encontraba Yovana Mendoza Ayres, cuyo encuentro fue registrado en un video.

En las imágenes se la ve a Rawvana, sorprendida por la cámara, intentando cubrir sutilmente su plato con los brazos, pero no lo logra.

La grabación fue publicada por Galindo, conocida en YouTube como PauTips, quien delató a su colega. Aunque quiso eliminar la prueba, ya era muy tarde y el video se volvió viral.

Las críticas contra Rawvana no tardaron, y este sábado publicó un video en el que explicaba el por qué incorporó carne a su dieta, contrario al discurso que había defendido y por el que ha ganado dinero y fama.









“PUSISTE EN RIESGO LA SALUD DE MUCHAS PERSONAS”

Explicó que su primer acercamiento fue con una dieta crudivegana, alta en carbohidrato y baja en grasa, que le trajo muchos beneficios. Pero a finales de 2015 perdió su periodo menstrual.

“Fui a hacerme estudios y evidentemente mis hormonas estaban todas desbalancedas, no solamente eso, también otros niveles de vitaminas, minerales estaban bajos. Yo no quería pensar que era la dieta, y fue cuando empecé a cambiar mi dieta, a comer alimentos cocinados y me regresó mi regla en 2016″, relató.

Pero el problema volvió para 2017, y descubrió que estaba anémica. “Mis niveles de hierro y mi tiroides estaban bajos. Los doctores me decían que mi cuerpo no estaba absorbiendo los nutrientes, y que debía comer huevo y proteína animal, pero decidí dejar de ver a esos doctores y buscar a un médico que aceptara mi dieta basada en plantas”.

Después de varios problemas de salud durante 2018, confesó que desde hace tres semanas consume huevos y pescado.

“La razón por la que no había compartido esto es porque necesitaba tiempo para sanarme, para sentirme bien, para comprobar y después compartirlo con ustedes. No estoy lista, pero lo estoy haciendo y me voy a sentir bien después de que sepan lo que está pasando, porque mi deseo más grande es regresar a comer mis alimentos y estar sana y sentirme bien”, dijo Rawvana.

Sus suscriptores la atacaron, y en el video donde explicó su situación varias personas escribieron:

“¿Entonces el estilo de vida que llevabas te hacia mal? ¡¿Y aún así lo recomendabas?!”; “Por eso hay que seguir las recomendaciones de profesionales, no de influencers”; “Pienso que el problema no fue comer pescado… A mí me fascina la comida de origen animal. Creo que fue el engaño y la imagen del veganismo”:

Otros fueron más radicales: “Hay que dejar de seguirla para que aprenda la lección, ella cobre y cobre por los videos incluso por este de ‘disculpa’”; “Eres un fraude dabas consejos de salud y comer sano, cuando en realidad todo lo que promocionabas te estaba haciendo mal… pusiste en riesgo la salud de muchas personas”.