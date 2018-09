Vivian Benítez posee las mismas características de los diseñadores que admira; la de reinventarse reavivando lo clásico. Es más o menos como se la definiera a la exMiss devenida conductora si de estilo hablamos.

Siendo una figura fuerte en la industria de la moda local, Benítez se revienta además en otros ámbitos. Actualmente posee una cuenta de YouTube en donde se mantiene en su rol de comunicadora, pero además, es aprovechado para llevar sus conocimientos en algunos que otros videos.

Siempre elegante con looks muy bien elaborados, Vivian admite que esa cualidad es solo una faceta ‘formal’ a la que recurre de vez en cuando, pero que realmente se siente cómoda siendo ella misma; con jean y básicas blancas:

“Para mi es super importante mi estado de ánimo, eso marca con lo que me pongo en el día y que tan largo va a ser mi jornada, yo me defino como una persona que busca comodidad por sobre todo”, dice la presentadora.

“La gente me ve siempre formal pero está relacionado a tantos años en noticias pero en mi día a día vivo en jean, en camisas”, comenta y agrega que le fascina la tendencia de los sneakers para complementar su outfit diario.

Pero a la hora de armar un look, Benítez tiene mucho en cuenta lo que transmitirá y para ello, mantiene siempre presentes los detalles ya que representan, para ella, la feminidad de una:

“Es muy importante tener un buen par de zapatos, las carteras son mi debilidad ya que marcan una diferencia. Si bien no soy muy estridente con lo que me pongo, me gusta arriesgarme y jugar con eso”, confiesa la ExMiss.

Amante confesa de las carteras, no obstante, Benitez admite que analiza a la hora de llervarse la próxima adquisición: “No creo que exista algo que me marque. Es como el arte, es encontrar algo que me fascine y que me seduzca de alguna manera y que me sienta feliz cada vez que recurra a esa cartera”.

Asimismo, asegura que posee una variada colección para cada momento; usualmente utiliza uno de gran porte durante el día y por la noche opta por un clutch.

Otros tipo de accesorios que no le pueden faltar son colgantes: “Me gustan muchos los accesorios grandes, los uso para ocaciones especiales, porque en mi día a día soy muy básica”.









LA MODA NACIONAL EN AUGE

Si de la industria paraguaya hablamos, Benítez asegura que es una gran seguidora:

“Me emociona ver cuanto talento hay, no es un cliché pero no tenemos nada que envidiar a lo que ocurre en otros países o al talento de afuera”, refiere.

Si es cuestión de elegir un diseñador que la represente, Vivian reconoce que no podría quedarse con solo una firma. Entre quienes destaca se encuentran Carlos Burró, el atrevimiento en los diseños de Emma Viedma, la técnica de Ilse Jara o las colecciones desafiantes de Fernando Preda.

“Hay mucha gente que admiro en Paraguay. Y la valoración no es sola mía sino también de todas las mujeres paraguayas que portan con tanto orgullo una prenda”.

En cuanto al plano internacional, Vivian opta por las firmas clásicas como Prada, de la cual resalta la vanguardia de sus zapatos y carteras, la reinvención de Gucci, sin dejar de lado Louis Vuitton, Valentino o Chanel.

De esta última destaca el trabajo de Karl Lagerfeld, quien se encuentra al frente de la dirección creativa de la Maison francesa.





DATOS NECESARIOS PARA EL ARMARIO DE TODA MUJER

Entre los consejos fashionistas, la exmodelo puntualiza el de destacar nuestras virtudes y explotarlas: “Conocerse a uno mismo es importante; detenerse, mirar cuales son nuestras fortalezas, y cuales nuestras debilidades, que podemos mostrar y debemos esconder”, y agrega que a partir de allí debemos trabajar en nuestro estilo.

En ese marco, apunta a las prendas que debe de haber en el armario de toda mujer como básicas blancas, unos cuantos jeans siendo esencial uno negro, y algunos vestidos”.

VIDEO Y EDICIÓN: Anto Eguren

LOCACIÓN: De Las Torres Hotel