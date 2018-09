Bajo el titulo de “Justas imparables”, la marca presentó su nuevo spot en México que está ligado con varios guiños a la lucha de las mujeres en la región, desde el pañuelo verde de una de sus protagonistas -símbolo de la campaña por el aborto legal-, hasta la contundente respuesta de otra a un piropo callejero.

A través de la carrera de una chica por la congestionada Ciudad de México, la marca deportiva pone en el centro de la escena a mujeres rebeldes, fuertes, rápidas y que desafían los obstáculos que se cruzan en su camino.

Fantástico anuncio de Nike invitando a las mujeres a moverse, acompañarse, ocupar el espacio público y ejercitar el músculo femenino pic.twitter.com/IGghfTzC2V — Denise Dresser (@DeniseDresserG) 2 de septiembre de 2018

Una adolescente vestida de verde y con zapatillas Nike color rosa emprende la odisea después de rechazar que su madre le siguiera arreglando el cabello, y de ver pasar a su lado a una corredora, interpretada por la atleta mexicana Paola Morán.

También forma parte del video la futbolista mexicana Nayeli Rangel, del seleccionado nacional, quien aparece haciendo habilidosos pases con la pelota en el medio del caos de tránsito; y la gimnasta Alexa Moreno, que hace piruetas y saltos entre la basura y los automóviles estacionados.

Hacía el final de la publicidad, lo que causó un gran revuelo con el representativo pañuelo verde, símbolo de la lucha del aborto legal en Argentina y alrededores.

Todo al ritmo de la melodía de BaBaBa (Vete Pa'Ya), de Dillon Francis en colaboración con Young Ash, cuyo estribillo reza en español: "Yo soy mala, a lo que tu dices tu no dices nada/ Ando por la calle no me quedo en casa/ Estamos en la ciudad, vamos a la discoteca para gozar".

'Juntas Imparables' fue filmado en varios escenarios de la Ciudad de México, producido por Nike en colaboración con Wieden+Kennedy y dirigida por el director australiano Tom Noakes.