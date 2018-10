“Yo estoy ‘amenzando’ con comer. Conozco compatriotas que ya probaron el grillo (frito) y dicen que son ricos, ahora los sevo’i (lombrices) te voy a deber, no me atrevo y no creo que llegue a atreverme a comer”, explica a HOY Rubén S. Gimenez, connacional radicado hace diez años en Madrid.

El mismo señala que la “onda” ya se practicaba en algunos restaurantes con menú exóticos, pero que ahora aparecen masivamente en supermercados de las principales ciudades de España.

En un reciente documento oficial, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) explicó que muchas especies de insectos tienen tantas proteínas como la carne y que su producción de bajísimo costo, es será una solución eficiente (¿y sabrosa?) para combatir el hambre en seres humanos, e incluso animales.

De momento, dicen los compatriotas en la madre patria, pareciera que los que explotan el negocio quieren hacerlo con el formato de snack (picadas) pero que a juzgar de que la tendencia va prendiendo en la sociedad española, se puede vaticinar que irán teniendo nuevas presentaciones y usos alimenticios.

Se estima que la “onda” de comer insectos, se instale próximamente en sudamérica, habida cuenta la gran cantidad de inmigrantes que están radicados en España, y suelen transmitir y “absorber” costumbres y gustos culinarios.