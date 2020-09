En el marco de la pandemia del coronavirus, la ya tradicional marcha se adaptará a una modalidad caravana que tendrá su punto de partida en el Cementerio de La Recoleta (Avda. Mcal López y Avda. Santísimo Sacramento) y concluirá en la Plaza de la Democracia (Nuestra Señora y Estrella).

De esta manera activistas, artistas y personas en general pertenecientes a la comunidad LGBTI+ (Lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, intersexuales y más) movilizados en vehículos, bicis, motos y otros medios de transporte visibilizarán una vez más en las calles la precariedad, la violencia y la desigualdad hacia la población.

Precisamente el ninguneo hacia la comunidad se encrudeció aún más durante la pandemia debido a la ausencia de políticas públicas y la discriminación.

Se prevé además intervenciones artísticas en puntos emblemáticos del trayecto como el penal del Buen Pastor, La Escalinata de Antequera y la Plaza Uruguaya.

La organización resalta que se tendrán en cuenta todos los protocolos y las medidas sanitarias establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En ese sentido, todas las personas participantes deberán permanecer en sus vehículos con una cantidad máxima de cuatro personas con sus respectivos tapabocas.

Previa a la caravana, la noche del martes 29 de septiembre se realizará una vigilia on line a través de las redes sociales de la Coalición TLGBI del Paraguay, donde con artistas invitados se recibirá el día de la caravana.

La actividad es organizada por la Coalición TLGBI+ es una agrupación de organizaciones civiles y activistas independientes que defiende los Derechos de las personas LGBTI+ y los Derechos Humanos en general.

La conforman Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas; Asociación Panambí, Asociación Escalando, Fundación Vencer, It Gets Better Paraguay (ASOEDHU), Las Ramonas, Grupo de Ecología Social “Ñepyrũ”, Somos Pytyvohara, Transitar, Unidas en la Esperanza (UNES), REPADIS (Red Paraguay de la Diversidad), Unidos por el Arcoiris (Asociación de Familiares y amistades de personas LGBT), y activistas independientes.

MES DE LAS 108 MEMORIAS

El mes de las 108 memorias es un espacio organizado desde hace 11 años por la Coalición TLGBI+, el mismo se encuentra cargado de actividades culturales, académicas y de entretenimiento de acceso gratuito, que debido al contexto, se realizan de forma virtual este año.

El calendario de actividades está disponible en las redes sociales Coalición TLGBI+.

Caber recordar que setiembre es catalogado como el ‘Mes de las 108 Memorias’ en conmemoración de los sucesos acaecidos en 1959, cuando el 1 de septiembre de ese año, en plena dictadura stronista fue encontrado el cuerpo sin vida del locutor Bernardo Aranda, en su casa en llamas.

El hecho desencadenó la persecución y tortura de 108 hombres homosexuales, pues ante la sospecha de que la víctima era homosexual, se dedujo que los autores del crimen también lo eran y por lo tanto todos los gays estaban involucrados. De ahí la famosa lista de “Los 108 y un quemado”.

La prensa y la sociedad hacían referencia a una supuesta “logia de amorales”, que habría cometido el crimen. A partir de ahí aumentaron las detenciones arbitrarias hacia las personas LGBTI+.

El brutal hecho culminó el 30 de septiembre, con la publicación de ‘La carta de un amoral’ (terminó designado a la comunidad LGBTI+ por aquel entonces) en el diario El País. La misma era anónima pero fue una demostración de que a eso que llamaban “logia de amorales” tenían el derecho de expresarse y por primera vez se habló de Derechos Humanos de forma pública en plena dictadura.