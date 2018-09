A la hora de proyectar una versión mejorada de uno mismo, son varios los factores que inciden, no solamente jugando con lo estético o lo que se encuentran nada más a la vista.

El asesoramiento de imagen es un trabajo que se viene desarrollando hace décadas, antiguamente como una exclusividad entre artistas y políticos pero que hoy en día cualquier persona del rubro que sea puede acceder a ese servicio especializado.

Sin embargo, la demanda principal sigue siendo la de asesorar a políticos. Pues al estar en constante visibilidad, en paralelo, es una evaluación insistente en los gestos o los pasos en cada aparición.

Desde la asunción de Mario Abdo, mucho se dijo sobre su estética actual; un poco desaliñada y hasta despreocupada.

De hecho, se vio reflejada durante el traspaso de mando ya que se percibieron varios detalles que no pasaron desapercibidos como un traje que no era de su talla o el pantalón que carecía de prolijidad ya que le quedaba grande y hasta largo por la terminación de la parte final que sobraba.

En cuanto al saco, Mario tuvo problemas para poder moverse con facilidad, lo que provocó que en sus expresiones faciales se lo viera incómodo y hasta casi duro en sus movimientos.

La importancia para algunos es nula ya que casi siempre el “speech” que queda en evidencia es solo notar la labor en el poder ejecutivo y que la figura es solo un aspecto secundario, o hasta invisible.

En Twitter, la estilista Nadys Coronel refutó ese concepto con varios puntos que podrían beneficiar al actual presidente si recurre a un ligero cambio de imagen, pues según la especialista, eso crearía mayor poder de influencia, autoridad y hasta liderazgo.

Buenas Señor Presidente @MaritoAbdo , me gustaría regalarle algunos consejos para mejorar su imagen, y así crear mayor poder de influencia, autoridad y liderazgo. — Nadys Coronel (@nadcorar) 27 de septiembre de 2018

“No solamente como presidente, sino como imagen personal. Es su tarjeta de presentación para el mundo”, expresó en contacto con HOY la asesora de imagen sobre sus recomendaciones “en línea”.

Asimismo, asegura que no es un parámetro superficial ya que aborda mucho más que solo un corte de pelo o cambios en su forma de vestir, pues consiste en un proceso de transformación trabajando con los gestos, la comunicación verbal y un poco de psicología.

4. Señor Presidente, es importante que reconozca su paleta de colores, la psicología de los colores de las prendas puede ayudar a reforzar sus discursos, proyectando una imagen más capaz y segura. El color de la ropa puede lograr una imagen más saludable, armónica y estética. pic.twitter.com/GnS23GIniR — Nadys Coronel (@nadcorar) 27 de septiembre de 2018

“Si vos aún no sabiendo sobre asesoría de imagen ves a una persona parada o caminando mal; o sentada con mala postura te dice mucho, y en este caso que esa persona no te está presentando atención en una conversación”, refiere.

El trabajo de un asesor es el conjunto de muchas disciplinas que ayudarán al interesado en transformar esos hábitos negativos en una mejor versión de si mismo.

“Se trabaja en la confianza, yo tengo que conocer mi cuerpo para saber que talla usar y que tipo de prendas recurrir para dar una imagen pulcra, sostificada y de confianza”, dice.

En ese contexto, hace énfasis en varios puntos sobre la imagen de Marito para cambiar, comenzando por el pelo y un ‘trabajo’ con la barba.

“Necesita un nuevo corte para afinar su rostro y que quede un poco sofisticado, además de separar la figura de ‘Marito campaña’ con ‘Marito presidente de la República’”.

El siguiente ítem sería reconocer y aceptar su cuerpo tal cómo es y no visualizar uno que no es propio, para no caer en el error de usar ropa que no es a medida.

“Si uso ropa ajustada, estoy incómoda, si estoy incómoda no presto atención a lo que pasa alrededor. Como también lo es si uso ropa holgada ya que estoy idealizando a mi cuerpo”, explica.

Luego se encuentra trabajar en el lenguaje no verbal; cómo referirse a sus pares, hablar en público o tener buena oratoria.

“Si a la hora de dar un discurso lo hace despacio o lineal no dará la confianza suficiente para atraer o dar seguridad. Al sentarse también dice mucho como cuando cruzás los brazos que por ejemplo quiere decir que no estoy prestando atención, o si me toco la mano, o si juego con una lapicera que quiere decir que estoy físicamente nada más”, esclarece Coronel.

“El lenguaje no verbal debe ser su llave como mandatario”, añade.

Previo a todo este proceso, se realizan varias reuniones entre el asesor y el asesorado para pactar los acuerdos en común ante la venida de los cambios.

Primero se comienza con una entrevista, para luego resaltar las virtudes y lo que se tiene que trabajar, también aclarar los primeros pasos para la transformación y que no sea un “shock”.

Según Nadys, el trabajo en una persona puede durar de 3 a 6 meses como también 1 año, trabajando siempre en conjunto.

“Empezamos con lo más sencillo que es el corte de pelo, que en gran parte significa grandes cambios, además crea una armonía en el rostro y es parte de lenguaje no verbal”, insta la especialista.

En su experiencia, la estilista comenta que los primeros cambios se dan a partir de los 3 meses, también se determina la voluntad de la persona en continuar con los cambios. Cuando hay resistencia de por medio, se recurren a las charlas y a un proceso más lento para acompañar a la transformación.

NO A LOS CAMBIOS



Pero, ¿Qué pasaría si un mandatario no recurre a un asesor de imagen? Un ejemplo actual es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un gran cuestionado en cuanto a la no presencia a su lado de una persona que lo asesore.

Ya pasaron varios años desde su asunción, y su imagen sigue manteniéndose como cuando asumió al igual que el trato que mantiene con otros políticos o con su esposa, Melania Trump.

“Si realizan esos cambios (por Mario); se le abrirían muchas más puertas, tendría seguridad y va a sentirse con más confianza, al igual que a su entorno”, enuncia.

Coronel confiesa que le fascina que haya más debate, ya que no solamente se trata sobre la imagen, sino más bien es un estilo de vida.

“Es crear una armonía visual. No es algo superficial, es algo necesario; se debe transformar el ‘así nomás’ para hacer bien las cosas”, sintetiza.

Por último, menciona que Mario Abdo debe estar a la altura de su esposa y Primera Dama, Silvana López Moreira, quien desde sus primeras apariciones públicas acertó con cada look.

“Silvana está siendo asesorada, noto eso, y marca un estilo propio, es por eso que entre ambos se deben nivelar”, cierra.