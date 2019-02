Por cinco votos contra uno -la mayoría del sector conservador nombrada por Trump-, la administración del gobierno de turno está autorizada para bloquear la contratación de militares transgéneros.

En ese sentido, el gobierno de Estados Unidos recibió con satisfacción la decisión de la corte alegando que la inclusión de transgéneros en el ejército “es un riesgo para la eficacia y el poder letal de los militares”.

El primero en reaccionar el fallo fue el Pentágono, que celebró la noticia y aseguró que permitirá que las Fuerzas Armadas “sigan siendo las fuerzas de combate más letales y efectivas del mundo”.

Sin embargo, defensores de derecho humanos denunciaron la adopción de una política “inhumana” y “discriminatoria”, y se encuentran a la espera de que la justicia se pronuncie en apelación.

— Peppermint (@Peppermint247) 23 de enero de 2019