La doctora Soumya Swaminathan, científica de la OMS, explicó que la cantidad de información diaria que circula sobre el coronavirus obliga a que la entidad realice una revisión constante sobre lo que es válido y no.

Las formas de transmisión del Covid-19 son un tema recurrente y al respecto la OMS reitera que la principal forma de contagio es de persona a persona, mediante las gotitas emanadas al hablar, toser, estornudar, gritar, cantar o lo que fuera.

Igualmente mediante las gotitas que PERMANECEN EN EL AIRE por un tiempo y a través de las superficies y los objetos contaminados por el virus.

Los aerosoles que transportan el virus pueden esparcirse fácilmente en espacios cerrados y en entornos de gran aglomeración de gente, por lo que se deben tomar precauciones. “Estamos buscando el rol de transmisión aérea en otros contextos, particularmente en espacios cerrados con poca ventilación”, confirmó la doctora Maria Van Kerkhove de la OMS.

How does #COVID19 spread?Mainly by droplets from person to person, could also be through small droplets or aerosols that remain in air for some time, & through fomites. In closed, crowded settings, aerosol spread could happen & precautions should be taken. The science is evolving pic.twitter.com/bOeyjZd3LA

— Soumya Swaminathan (@doctorsoumya) August 14, 2020