Según la publicación de Infobae, un nuevo fenómeno se instala convirtiéndose en la nueva obsesión de quienes están pendientes de las apariencias extremas.

Se trata de la Dismorfia de Snapchat, en el cual consiste en que las personas traen sus propios selfies, generalmente editados con una aplicación de teléfono inteligente y pidiendo que se parezcan más a sus propias fotos, según un artículo publicado recientemente en JAMA Facial Plastic Surgery por investigadores del departamento de dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston.

La tendencia está causando gran preocupación entre los expertos debido al efecto negativo sobre la autoestima de las personas y su potencial para desencadenar el trastorno dismórfico corporal, una enfermedad mental grave clasificada en el espectro obsesivo-compulsivo.

“Esta es una tendencia alarmante porque esos selfies editados con filtros, a menudo, presentan una apariencia inalcanzable y están borrando la línea de la realidad y fantasía para estos pacientes”, comenta el artículo.

Neelam Vashi, profesor asistente de dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y uno de los autores del artículos, comentó a The Washington Post que la “Dismorfia Snapchat” es la consecuencia de que las personas ahora pueden corregir cualquier imperfección con facilidad.

Y es que en la popular aplicación móvil presenta más de 20 filtros diferentes que los usuarios pueden alternar simplemente deslizando los dados por la pantalla.

Además de agregar coronas de flores u orejas de perrito, los filtros pueden poner pecas, pestañas más largas, ojos más anchos y una piel perfecta, entre otras cosas. Facebook, Instagram y Twitter también permiten a las personas editar sus fotos antes de subirlas a las respectivas plataformas.

Otra aplicación que da la posibilidad de crearnos una imagen muy diferente a la realidad de cada uno es Facetune. Por el módico precio de USD 3.99, los usuarios pueden tener acceso a una gran cantidad de herramientas de edición que pueden hacer de todo, desde blanquear los dientes hasta reducir la frente, la nariz o la cintura de las personas. La aplicación ha sido alabada como “un trabajo de edición de Photoshop en la palma de tu mano” e incluso, algunos, la han tildado de “mágica”.

Mientras que la gente usa filtros o software de edición para correcciones menores como borrar imperfecciones o rellenar labios, Vashi dijo que los procedimientos cosméticos tradicionales, en gran medida, no pueden reproducir la “solución instantánea” que las personas ven en sus fotos editadas.

“A veces tengo pacientes que dicen ‘Quiero que cada punto se vaya y quiero que se vaya hoy o mañana’ porque es lo que la fotografía filtrada les ha dado”, apuntó. “Marcan una cosa, y se van. Eso no es realista. No puedo hacer eso. Puedo mejorar mucho a la gente, pero me tomará mucho más tiempo que una semana y no será al ciento por ciento”.

Sin embargo, el término “Dismorfia Snapchat” fue acuñado este año por el médico estético británico Tijion Esho.

“La generación de hoy en día no puede escapar al ‘efecto Truman’ porque nacieron en una era de plataformas sociales donde sus sentimientos de autoestima se pueden basar puramente en la cantidad de likes y seguidores que tienen, lo que está relacionado con lo bien que se ven o lo geniales que son estas imágenes”, agregó al respecto durante una entrevista con The Independent.

Mientras que varios expertos, desde cirujanos plásticos hasta psicólogos, han advertido contra la dismorfia de Snapchat, Vashi dijo que es poco probable que las personas cambien su comportamiento en un futuro cercano.