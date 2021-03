El joven de nombre José “Chapi” Insfrán dio a conocer en su cuenta de Instagram que el pasado 30 de enero fue desvinculado “sin motivo”, sin embargo, aseguró el despido se debe a su orientación sexual

Según expuso, el 10 de febrero pasado los propietarios lo contactaron para que pasara a cobrar su liquidación. Ya en el lugar, le informaron que dicho pago lo darían de forma fraccionada a lo que el joven accedió, ya que no tenía otra opción.

Sin embargo, la historia da un giro inesperado cuando el 4 de abril, luego de comunicarse con los dueños para cobrar parte de su liquidación, recibió todo tipo de agresiones verbales y amenazas laborales a través de audios por parte de Natalia Guerrero.

“Cuando paso por el local para cobrar, empiezo a recibir todo tipo de insultos por parte del señor Juan Carlos Guerrero. Me gritó y amenazó de que si pasaba de vuelta por esa cuadra “suya” me pasarían cosas”, expresó en su publicación.

Contó que agarró el dinero y salió de la oficina sin decir una sola palabra a Guerrero. No obstante, el hombre comenzó a seguirlo hasta la vía pública donde continuó gritándolo e insultándolo.

El restaurant La Pecadora, de donde fue desvinculado, se encuentra ubicado sobre Cruz del Chaco y Alberto de Souza. “Los mismos dueños de el Pozo Colorado, Pez de Mar Dulce y La Provista”, acotó.

“Al momento que van a consumir algo de uno de esos locales, están apoyando la explotación laboral, el maltrato verbal y psicológico. Apoyas a una empresa que hace trabajar en negro a las personas que atienden y la discriminación”.

Finalmente, dijo que hizo pública su situación porque vive con miedo a que algo le suceda y responsabiliza de forma directa a los dueños si algo llegara a sucederle.

En su post, Insfrán adjuntó un audio en el que se escucha a la propietaria de manera prepotente.

“Yo no soy tu socia para que vos me estés escribiendo ni mandando emojis ni nada. Vení a cobrar tu plata en este mismo instante y no te quiero ver en esta cuadra. Malísimas referencias tuyas voy a dar. Sos un mal empleado, por eso se te echó.

La mujer llega incluso a los insultos. “Vení a buscar tu plata maleducado de mierda. Yo soy la dueña de esta empresa y nadie te da vueltas con nada. Me chupa un huevo lo que te vayas a decir a la prensa”.

Adjuntó además capturas de pantalla en los que evidencia el reclamo del pago de su liquidación.