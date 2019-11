“Porque no tiene que ver con el peso en sí sino con el peso que nos pusieron encima siempre. Esa mochila con la que cargamos las mujeres”, inicia la publicación de Unger, que en menos de 24 horas cuenta con una infinidad de comentarios y más de 6.000 likes.

“En este recorrido por algunos años de mi vida en fotos, van a ver cómo era re flaquita marcada como en la segunda foto, deportista siempre, siempre buscando mi mejor versión. Pero, detrás de eso, estaba una chica insegura por momentos y alguien que siempre se veía gorda en el espejo, cuando a las pruebas me remito, ¡no era gorda!”, continúa.

Reveló que aquel entonces no estaba realmente saludable. “Salud mental, aplazadita”, indica antes de explicar en qué condiciones se encontraba.”No me celebraba. No me valoraba. No tenía la seguridad y fortaleza que tengo hoy. Mi autoestima no estaba en su lugar. Tan guapa y genial pero no lo sabía. ¡Qué grave!”, confiesa.

Su manera de mostrarse en las redes sociales conquista la atención de muchos internautas.

“¿Por qué cuento esto? Porque cada vez que subo una foto “exponiéndome”, decenas de mujeres me escriben a decirme “quisiera ser como vos.”, “gracias por alentarme a no tener vergüenza.”, “no sabés hace cuánto no salgo porque me siento gorda.” “De dónde comprás tu ropa? Porque yo ni eso ya tengo ganas de hacer.”, y puedo seguir y seguir”.

“Yo estuve en todas partes. Fui flaca. No tanto. Fui mega fit traumada. Y ahora estoy con problemas de salud hace 2 años, me costó reconocer este cuerpo. Pero hoy le amo. Y más que nada: Le respeto. Porque este envase, me deja trabajar en lo que amo, me deja emocionarme todos los días, me permite amar y ser amada”, reflexiona.

Unger no dejó pasar la oportunidad de alentar a sus seguidores a buscar ayuda profesional y diversión. Además, recomienda “Hacé lo que querés, ponete lo que te gusta, pileteá”.