La alfombra roja de la premiación es uno de los escenarios más importante, no solo para la industria musical sino también para el mundo de la moda. Algunos famosos fueron bastante criticados al optar por un estilo extravagante e inadecuado para la ocasión.

Tres expertas en moda dieron su punto de vista sobre los atuendos elegidos de los artistas, durante una entrevista para el portal Infobae. Algunos protagonistas de los peores looks fueron:

Billy Porter - “Se lució muy poco con un Flamenco Style, muy recargado, demasiado de todo”, opinó la asesora de imagen María Gabriela Gurmandi.

Aymee Nuviola - “Un claro ejemplo de cuando el color es tan estridente que quita total protagonismo a quien lo luce. Uno ve el color primero y todos los detalles, incluso los llamativos como tonos de maquillaje, aros y colgante, quedan totalmente en segundo plano”, afirmó a Infobae Laura Malpeli de Jordaan, asesora de imagen, directora de Styletto.

Billie Eilish - “El traje oversize no favorecía su figura y acortaba su estatura, demasiados accesorios, uñas súper largas Gucci”, opinó la asesora de imagen Gaby Gurmandi.

Priyanka Chopra - “Cuando demasiado a demasiado. El escote bien profundo, el movimiento de las mangas, el volumen de la parte inferior del vestido gracias a la cola, más los detalles por apliques, brillos y motivos generan demasiados puntos focales y no favorecen tanto a su figura ni a sus proporciones. El cabello suelto hacia un lado también distrae y opaca a los detalles del atuendo en esa altura”, sostuvo la asesora de imagen Laura Malpeli de Jordaan.

Shaun Ross - “Replicar el mismo detalle en todo el atuendo lo vuelve aburrido y genera el efecto opuesto al buscado, más aún si no incopora contraste en accesorios o cabello. Esto es lo que ocurre en este atuendo y no es un acierto, menos aún si lo luce a tono con el look de Geraldine Ross”, detalló Laura Malpeli de Jordaan.

Cardi B - “Optó por un vestido con escote morado con lentejuelas que terminó siendo demasiado, no me gustó”, opinó la asesora de imagen Juli La Torre.