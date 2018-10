El poder de las redes sociales a la hora de difundir sucesos positivos es increíble. Y aun más cuando se conoce la historia que se encuentra detrás. Como el caso de Nora, una mexicana que se graduó hace poco del Instituto Tecnológico de Durango como Ingeniera Industrial.

La particularidad de esta historia resalta por la presencia de dos personas que se encontraban a la espera de Nora.

En la imagen, un hombre y una mujer permanecen atentos durante la ceremonia del Instituto Tecnológico de Durango donde su hija se recibió de la carrera de Ingeniería Industrial a distancia.

La madre de Nora Yahaira, vestida con el traje tradicional tepehuano sostiene un ramo de flores en el que aparece el mensaje “Lo lograste, hija”. Junto a ella, el padre, con sombrero y camisa de cuadros, sujeta un peluche con la mascota de la Universidad.

Nora y su familia provienen de la comunidad Mesa de la Gloria, del municipio Mezquital, una región de 33.000 habitantes del sur de Durango, en México.

Llegar a la universidad no fue nada fácil para la flamante graduada de 24 años, que debió salir de su casa hace una década para poder continuar el secundario.

“En nuestras comunidades nos ven como que solamente servimos para tener hijos y estar en la casa y no, mis papás gracias a Dios no tenían esa mentalidad”, declaró la mujer sobre el apoyo incondicional de sus progenitores al apostar por un futuro académico para ella.

De hecho, ese apoyo nunca decayó, ni mucho menos cuando su padre fue injustamente llevado a la cárcel.

“Mi mamá fue como madre soltera y como pudo nos sacó adelante a mis hermanos y a mi”, confesó. La joven es la cuarta de 11 hermanos.

En un principio, Soto admitió que quiso estudiar otra carrera, además reconoció que al ser de una comunidad indígena en un principio sufrió burlas y discriminación por parte de sus compañeros.

Yajaira Soto Salvador es el nombre de la alumna graduada del Instituto Tecnológico de Durango cuyos padres cautivaron a Durango por medio de una foto donde se presentan en la graduación de su hija pic.twitter.com/UDbVcSVVvS — Noticias Dgo (@Noticias_Dgo) 6 de octubre de 2018

“Me decían que yo era burra o que era bien india, que no sabía nada; se burlaban porque pertenezco a la etnia de los tepehuanos y sufrí mucho racismo. Al salir de mi casa tenía mucho miedo de cómo me iba a mirar la gente. Llegaba a un lugar y me veían feo”, le dijo Nora a El Universal de México.

Atrás quedaron esos tiempos difíciles y oscuros pues Nora Yajaira ahora mira hacia el futuro; a través de un programa de Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento Regional, la ingeniera podrá estudiar un doctorado en Canadá.

Según la prensa local el interés de Nora es poner su propio negocio con el que pueda apoyar el desarrollo de las personas de su comunidad.