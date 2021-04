El portal Infobae elaboró un artículo especial en el que aborda la posibilidad de que una persona contagiada de COVID-19 reciba la vacuna que fue creada para contrarrestar a la enfermedad.

Para el efecto, el medio consultó con varios expertos en infectología, quienes coincidieron en que, en caso de que una persona que no haya sido diagnosticada por COVID-19 esté cursando la enfermedad sin saberlo, el hecho de recibir la vacuna no será un factor determinante en el cuadro.

El ejemplo utilizado para abordar este escenario fue el del periodista argentino Mauro Viale, quien falleció ayer a la edad de 73 años tras sufrir un cuadro grave de COVID-19. El mismo había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La aplicación de la vacuna no influyó en el hecho de que el periodista haya sufrido un cuadro grave y la muerte, según los expertos consultados por Infobae, quienes también señalaron que tener 73 años es un factor de riesgo para que la infección por el coronavirus produzca complicaciones y aumente el riesgo de mortalidad.

La médica infectóloga Florencia Cahn sostuvo que si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, como fiebre, no debería vacunarse. Además, indicó que si una persona se vacuna y le aparecen síntomas a las 48 horas, es como si aún no estuviera vacunada porque todavía no pasó el tiempo necesario para desarrollar anticuerpos.

“Es importante que la gente tenga en cuenta que las vacunas previenen las formas graves de COVID-19, pero la respuesta inmune se genera a partir de los 14 días de la aplicación. Como son vacunas inactivadas, no pueden generar la enfermedad”, enfatizó la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología (SAVE).

Por su parte, el médico pediatra Carlos Kambourian, ex presidente del Hospital de Pediatría Garrahan, afirmó que si se está cursando la enfermedad, o si ya se sabe que alguien es positivo, no está indicada la vacuna, no porque ésta pueda agravar el cuadro, sino porque no hay estudios suficientes. “Para evitar complicaciones, lo que se recomienda es primero dejar que la enfermedad curse y después se vacune”, acotó.

Este profesional también comentó al portal de noticias que si una persona ya está contagiada y no lo sabe, puede tener fiebre después de vacunarse y confundirse con los síntomas porque se puede pensar que esos síntomas son por la vacuna y la persona sigue haciendo la vida normal, dilatando la consulta al médico. Mientras tanto, la enfermedad avanza.

Hasta el momento no hay datos que digan que uno es positivo no se puede vacunar, afirmó Kambourian.

Consultada por Infobae, la médica infectóloga Gabriela Piovano coincidió en que la vacuna no tuvo influencia en el desenlace del cuadro de Mauro Viale, quien ya estaba incubando el virus cuando recibió la vacuna. “El cuadro evolucionó a un estado crítico por la misma enfermedad”, acotó.

“La vacuna no tuvo nada que ver con el desenlace. La causa de la muerte puede ser la misma enfermedad que tenía con alguna complicación. Pero la vacuna no tuvo nada que ver porque había sido recibida tan solo dos días antes”, expresó el infectólogo Lautaro De Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

En igual sentido, la epidemióloga Angela Gentile aseguró que “es altamente probable” que cuando Viale se vacunó ya estuviera en período de incubación de la enfermedad. Dicho período es de máximo 14 días, con un término medio entre cinco y seis días. “El periodista se vacuna y en 24 horas tiene una PCR positiva. Ese resultado es porque ya tenía la infección, no fue por la vacuna”, añadió.

Asimismo, enfatizó que la vacuna da una muy buena protección para las formas más graves de COVID-19. En el caso del periodista argentino, lo que jugó en contra es que ya estaba en período de incubación y próximo a aparecer la sintomatología característica de la enfermedad.