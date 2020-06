En el marco del “ Mes del orgullo” de la comunidad LGBTI+ (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales/transgénero, intersexuales y más), la prestigiosa televisora norteamericana despejó finalmente los rumores que durante años giraron entorno al dibujo animado.

“Celebrando el #Orgullo con la comunidad LGBTQ+ y sus aliados este mes y todos los meses⁣”, tuiteó la cuenta oficial de Nickelodeon en la red social Twitter el pasado sábado 13 de junio-

El tweet adjuntó una imagen de Bob, Schwoz Schwartz de la serie ‘Henry Danger’ y Korra, de Legend of Korra, todos personajes de la comunidad, logrando ciento siete millones de retweets.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month ⁣

(: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020