“Necesito quitar esto al exterior”, empezó su mensaje la joven de 18 años quien tomó notoriedad en la red social Instagram por realizar videos cómicos, sobre situaciones de jóvenes y madres.

“Yo me identifico como una persona homosexual, ya tuve novios y no me gustaron. No voy a ocultar lo que soy”, prosiguió.

Gio, como es llamada por sus allegados, relató los momentos difíciles que pasó en su adolescencia a raíz de la ignorancia y el rechazo en su colegio, principalmente de la directora de la institución. Sin embargo, todo cambió cuando asumió su condición. “Antes era súper fría y me pasaba encerrada en mi pieza, no era feliz y cuando salí del closet (ropero) sentí un peso menos”.

Despejó mitos sobre la homosexualidad y pidió a los padres de familia abrir su mente. Reveló además que es del género no binario.

“Me da miedo, decir lo que siento… Yo no me identifico como hombre, no quiero ser transgénero, tampoco me identifico como mujer, nunca salí del closet como una persona no binaria. Me siento nada, no quiero que me pongan etiquetas”.

Instó al público a no ofender a las personas de la comunidad LGBTIQ+: “Hay personas que se llegan a suicidar por eso, tu comentario puede hacer que una persona se suicide. Antes de juzgar pregunten si eso les afecta. Toda persona a pesar de cualquier gusto merecen respeto y dignidad”.

FAMILIA FELIZ

En conversación con HOY, Gio comenta que a la edad de 13 años comprendió que era “diferente” pero a los 14 se definió como lesbiana. Comenta que sufrió mucho el rechazo, por lo que tuvo que aparentar y esconderse.

“Lo que más me afectó fue romper lazos de amistad o amorosos por lo que dice sociedad, tener que escuchar comentarios horribles que hasta me desearon la muerte”, asegura.

Hoy por hoy, la situación es mucho mejor, pues cuenta con el apoyo de su familia, conformada por su padre, madrastra, una hermanastra, un tío y sus abuelos. Su respaldo la sorprendió y fue vital para defenderse ante el mundo.

“No lo veía como posibilidad, realmente. Jamás pensé y ahora me siento feliz. La únicas personas que importan son las de mi familia, si es que gente desconocida no me acepta, no es mi problema”.

Lamenta que nuestro país siga perdido en la ignorancia, la religión y el conservadurismo siga siendo mayoritario. “Ver cómo esa generación (adulta) tiene tanto rechazo hacia la comunidad, te da miedo. Paraguay es muy religioso”.

Giovana se prepara para estudiar la carrera de Ingeniería en Marketing, mientras se dedica a la danza y a la creación de contenidos, impulsando sus redes sociales.

AMOR INCONDICIONAL DE PADRE

“Siempre supe y le amo. Nunca mostré indiferencia o rechazo por mi hija. Desde pequeña nunca le gustó la muñeca y usar pantalones en vez de pollera”, dice Osvaldo Soria de 46 años, padre de Giovana.

La define como una “persona increíble” con una mentalidad muy adulta para sus 18 años. Le duele saber que pasó muy mal tanto tiempo.

“Al ver (el video) me quedé destrozado por lo que ella sufría callada, yo siempre la vi una persona hiperactiva y siempre feliz. Lo primero que hice fue darle un abrazo y decirle lo mucho que le amo”.

Osvaldo es un padre dedicado y respetuoso, donde estableció la empatía como principal cable de conexión con Gio. “Jamás le exigí que sea alguien que a ella no le gustaba ser, pero en el estudio, en los horarios de salida y llegada, y el respeto al semejante si le exijo a ella y a mi otra hija de corazón, que es un año meno”.

Dice que está al tanto de sus actividades y la acompaña en su responsabilidades. “Ella tiene días en los que le toca limpiar la casa, para salir me tiene que pedir permiso, cuando le llevo a un lugar me bajo con ella para saber con quién está y me tiene que enviar fotos donde y con quien esta, soy un papa muy celoso y protector”, sostiene.

Se define como conservador “pero nunca fui de discriminar o molestarme por personas que piensan diferente, creo que soy el mismo antes y después de saber lo de Gio”.

Se muestra feliz y orgulloso de su hija, y aunque ya tenga 18 la sigue viendo como una niña de 10 años. “Ella tiene todo mi apoyo y amor incondicional”, afirma.