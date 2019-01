David’s Bridal es una firma nupcial estadounidense muy reconocida a nivel mundial.

Y para esta oportunidad quiso sorprender a sus clientas con una spot conmovedor apostando por la diversidad y rompiendo las normas establecidas a la hora de llegar al altar.

El spot lleva como título “reescribir las reglas” y tiene como objetivo “comunicar sus ofertas a todo tipo de novias”, aseguró Liz Crystal, directora de marketing.

Crystal ha querido dejar claro que en la empresa que ella misma representa no se estereotipa sino que “valoramos a todo tipo de novias”.

En el clip podemos ver diferentes escenas del momento soñado con parejas interraciales, una novia yendo al altar con un niño en brazo y, lo que causó furor en redes, una pareja de lesbianas.

My wife bought her wedding dress at David’s Bridal in Ottawa. She was so damn beautiful!

— Susan Wagner-White (@SueWagnerWhite) 9 de enero de 2019