No llegó a la corona deseada pero quedó en el top five como una de las mujeres más bellas. Aún así, su pueblo quedó muy conforme por su desempeño y la fue a recibir en el aeropuerto como la reina que sí lo es para ellos.

Desde que culminó el certamen de Miss Universo, quien realmente resaltó no fue la propia ganadora sino una de las que “quedó” en el camino.

Se trata de H'Hen Niê, que desde que llegó a su país natal no ha dejado de generar noticias, y sin dudas lo más llamativo fueron unas fotografías de ella junto a su madre en un pequeño y humilde hogar, completamente alejado de los lujos y la opulencia a la que nos tiene acostumbrados el concurso.

"Amo este momento. Con mi madre en mi dulce hogar" escribió la joven en el pie de foto de la imagen.

Apenas unas tablas de madera conforman el lugar en el que H'Hen Niê creció. Con la comida al fuego sobre la leña, sentadas en el suelo, y sin ningún mueble alrededor, la vietnamita mostraba de esta manera hace unos meses a sus seguidores la vida sencilla y la pobreza que padeció durante buena parte de su infancia.

Cuando comenzó en Miss Universe 2018, H'Hen Niê explicó que pertenece a una etnia minoritaria de su país. Además de hablar una lengua propia, distinta al vietnamita, las costumbres de los Rade obligan a las niñas a contraer matrimonio a los 14 años.

A pesar de las tradiciones de su grupo étnico, la modelo rehusó casarsea tan temprana edad. Quería estudiar finanzas empresariales, así que trabajó duro como persona de servicio, repartió folletos y ejerció como camarera en un café.

Después de completar su formación, consiguió un puesto de trabajo en un banco. Fueron los compañeros de este empleo quienes la empujaron a iniciar una carrera como modelo. Seguir sus consejos la llevó a convertirse, en 2018, en la primera mujer de una etnia minoritaria en lograr el título de Miss Vietnam.

Let's hear it for your TOP 5!



Who will move on to become the next #MissUniverse? Tune in LIVE on @FOXtv. pic.twitter.com/6MPHDvvQbx

— Miss Universe (@MissUniverse) 17 de diciembre de 2018