Lo que comenzó como un posteo normal en Facebook se convirtió en un llamado para que los jóvenes de todo el mundo limpien concurridas localidades como playas, parques o calles, en donde se encuentre la basura desbordada.

Su nombre proviene de la traducción al español de la palabra trash, que significa basura, y que se conjuga con la característica etiqueta ‘tag’.

Con este hashtag permite encontrar las miles de fotografías de voluntarios que participan de este movimiento y publican el logro en redes sociales, teniendo como principales protagonistas al público más joven de las redes sociales.

I don’t have a before-and-after picture, but here’s a couple of pictures of me with my family picking up trash from the road side whenever we made a rest stop. #trashtag pic.twitter.com/TygYf2dM13

— Adhiti (@frizhbee) 10 de marzo de 2019