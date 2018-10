Hasta ahora, los enlaces de videos de YouTube que eran enviados a través de WhatsApp redireccionaban al usuario directamente a la página web o, en su defecto, a la aplicación instalada en el smartphone.

Esta situación empezará a cambiar para aquellos que cuenten con un teléfono con sistema operativo Android. La cuenta de WABetaInfo confirmó que la aplicación de mensajería finalmente incorporó el llamado “Modo PiP”.

La nueva función “Picture in Picture” (o Imagen en Imagen) se encuentra disponible en la más reciente versión beta de WhatsApp v2.18.301 y permitirá visualizar los vídeos en una ventana flotante dentro de la propia aplicación.

WhatsApp is finally rolling out the PiP mode, to see YouTube, Facebook, Instagram and Streamable videos today for all Android beta users! https://t.co/O5lpfPL0G1

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 3 de octubre de 2018