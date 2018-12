El uso de celular, videojuegos y tablet solo está recomendado a partir de los 5 años en periodos cortos de tiempo, no antes debido a que el estímulo visual y las largas horas frente a una pantalla pueden acarrear problemas visuales y de conducta. Los juegos que estimulen la creatividad y despierten el interés de los niños son buenas alternativas de acuerdo a la edad para que sean útiles, recomienda Fiorella Vaccotti, psicóloga y psicopedagoga.

En estas fiestas, los regalos para los más pequeños de la casa deben estar direccionados de acuerdo a sus intereses, gustos y la edad para que estos sirvan a su desarrollo cognitivo y de las habilidades sociales, explica la licenciada Fiorella Vaccotti, psicóloga y psicopedagoga.

En el caso de optar por la tecnología es importante recordar que la recomendación de expertos apunta a que el uso de pantallas ya sea de celular, televisión y tablets debe ser nula hasta los 2 años de edad. Posterior a ese momento, de 2 a 5 años el contacto debe ser mínimo, esporádico. Y desde los 5 a 7 años no sobrepasar las 2 horas diarias, indica Vaccotti.

“Antes de los dos años hay que evitar en lo posible, los niños no están preparados visualmente para este estímulo constante que sería estar frente al televisor, un celular o una tablet”, señala. A medida que van cumpliendo años se aumenta el tiempo recomendado hasta llegar aun máximo de 5 horas en un joven de 18 años.

El uso de la tecnología y su proceso de incorporación de acuerdo a la edad debe tener un acompañamiento de los padres. “Los adolescentes de 13 y 14 años usan el celular para socializar, ya es una realidad y en vez de ponernos en contra con el diálogo se puede limitar el uso, poner horarios para el uso, para apagar y cargar, luego de cierta actividad y así cada casa maneja sus reglas porque lo aconsejable es acompañar ese uso y que no se convierta en algo ilimitado porque eso sí a la larga acarrea problemas”, agrega la profesional.

Las consecuencias del mal uso de la tecnología apunta a varias aristas. En el caso de la edad escolar se ven dificultades en el aprendizaje en el niño que está muy expuesto a las pantallas como por ejemplo, le cuesta focalizar la atención en clases.

En el caso del adolescente que no tiene limitado el uso de la tecnología y usa el celular toda la noche, no duerme y llega la hora de ir al colegio y va sin descansar ni dormir, repercute en su día a día. “Las horas y el descanso son indispensables para el correcto aprendizaje y si no hay un límite se ven las consecuencias”, destaca.

En el área social también pueden verse señales negativas como que el niño o adolescente se refugia tanto en los videojuegos y ya no les interesa asistir a un evento para compartir espacios con compañeritos o primos. Ese comportamiento si no es atendido puede convertirse en una adicción que es cuando ya no logra controlar el tiempo de uso de las pantallas y una falta de interés por el entorno.

“Ese es el momento en que debemos preocuparnos y primero probar estrategias familiares y si no ya pedir asistencia de un profesional. El acompañamiento de la familia es clave ya desde pequeños para formar el hábito y que todo esté bien conversado, con reglas claras. No decimos no al uso de las tecnologías, nuestros niños son nativos digitales y las van a utilizar entonces lo ideal es que la usen de la mejor manera posible”, explicó.

Amigarse con la tecnología y usarla a favor del niño es lo que recomienda la profesional como parte del aprendizaje. “Un niño de 6 años que está entrando en la etapa de lecto - escritura puede usar juegos de internet que son para leer y escribir, y tantas son las ganas que tienen de estar con una computadora y es el momento de aprovecharlo, amigarse con la tecnología y usarla a favor del niño”, agregó.

Vaccotti reitera que los chiquitos no están preparados para recibir ese tipo de estímulo porque les afecta visualmente y genera otros comportamientos cuando el uso es prolongado y no limitado.

Regalos para los más pequeños

Los juguetes de 0 a 1 año pueden ser elegidos teniendo en cuenta los colores y texturas que le permitan estimular y explorar el mundo que les rodea. Para los más de un año pueden ser juguetes que estimulen el proceso de caminata, arrastre, encastre como los bloques y las alfombritas coloridas con números y colores.

Un juego simbólico que le dé la posibilidad de crear e imitar, los juegos de roles como ser enfermero, bombero, secretario y crear a partir de eso son opciones no costosas que despliegan la creatividad en la infancia según la edad.

Es importante considerar el obsequiarles juegos que estimulen su creatividad y que sirva para su desarrollo y sea preventivo para problemas de aprendizaje. Entregarle todo armado y estructurado es ponerles traba a que pueda ser una persona creativa en el futuro.

“Con un juego simple, juguetes reciclados, algo simple a su alcance, ellos con una botella hacen un avión o un barco, hay que darles esos momentos y no temer que se aburran porque ellos crean sus propios juegos porque tienen una imaginación ilimitada”, puntualizó.